Власти Германии оценили ущерб от июльских наводнений в рекордные €29,2 млрд

Правительство Германии подсчитало ущерб от беспрецедентных наводнений, которые накрыли страну в июле текущего года. Сумма оказалась рекордной — €29,2 млрд. Ее озвучила медиагруппа Funke со ссылкой на данные кабмина.

Власти Германии уже отправили запрос на финансовую помощь из Фонда солидарности Евросоюза. Они назвали вышеуказанную сумму и попросили о поддержке. Ущерб от наводнений 2021 оказался во много раз выше, чем после подобных стихийных бедствий в 2002 и 2013 годах.

Сильнейшие ливни обрушились на ряд германских регионов 12 июля. Они не прекращались несколько дней и привели к разрушительному наводнению. Реки начали выходить из берегов и затапливать населенные пункты. В стране прорывались дамбы, разливались нефтепродукты. В Сети появлялись видео, на которых мощные потоки воды смывали целые дома и несли их по течению.

В регионах, пострадавших сильнее всего, картина была просто ужасающая: после схода воды вместо улиц и зданий оставались только огромные развалины, похожие на кучи строительного мусора. Наводнение привело к гибели более чем 180 человек. Пострадали свыше 750 жителей.