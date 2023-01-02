02 января 2023, 17:33
Власти Германии отказались от прекращения диалога с Россией
Представитель кабмина ФРГ Хофман сообщила о продолжении контактов с Россией
Высшее немецкое руководство по-прежнему поддерживает диалог с Россией. Об этом на брифинге рассказала представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман, написал ТАСС.
«Германия продолжает свои контакты и диалог с Россией. Нет такой ситуации, что между нами потеряна связь», — сказала она.
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Хофман напомнила, что немецкий канцлер Олаф Шольц держит прямую связь с российским лидером Владимиром Путиным, как и другие главы стран Европейского союза.
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«Между нами нет молчания, мы по-прежнему разговариваем», — добавила представитель немецкого правительства.
Ранее Шольц заявил, что странам Европы необходимо продолжать диалог с Россией, несмотря на серьезные расхождения по ряду вопросов. Политик выразил надежду, что после завершения специальной операции ФРГ и РФ продолжат сотрудничать в области экономики.
В конце декабря итальянский политик Сильвио Берлускони заявил о появившейся надежде на мирные переговоры между Россией и Украиной.
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