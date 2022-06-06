Власти Германии ограничили продажу макаронных изделий

В Германии из-за проблемы с поставкой пшеницы из Украины власти пошли на крайние меры, решив ограничить продажу макаронных изделий. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Жителям страны можно приобрести лишь одну пачку макарон и одну пачку муки на человека, написала «Свободная пресса».

Похожая проблема возникла и у жителей Италии. В стране на 15% увеличились цены на пшеницу и, соответственно, на все виды макарон.

По словам президента России Владимира Путина, проблемы с продовольствием в мире начались задолго до проведения спецоперации на Украине.