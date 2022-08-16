Власти Германии объяснили провал переговоров с Катаром по газу

Катар не предоставил Германии наиболее выгодного предложения по газу, а компании на рынке всегда находятся, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек. Так он объяснил провал переговоров о поставках топлива.

По его мнению, переговоры не привели к успеху из-за ценовой политики Катара. При этом он указал на то, что на рынке растет количество предложений от других поставщиков, написало РИА «Новости».

Хабек подчеркнул, что компании всегда ищут самое выгодное предложение, так функционирует рынок.

«И если Катар не предоставляет самое выгодное предложение [по сжиженному природному газу], то компании, в том числе и в контексте [интересов] потребителей, не ошибутся, если выберут не самое дорогое предложение. Так они и поступили», — заявил Хабек после подписания меморандума о взаимопонимании об обеспечении Германии сжиженным газом.

При этом он отметил, что переговоры с Катаром закончены, потому что в Дохе было заключено энергетическое партнерство.

Ранее Хабек заявил, что уже осенью и зимой в ФРГ начнут действовать новые правила энергосбережения. Они, в частности, предусматривают, что общественные здания должны отапливаться до +19 градусов. Это максимальная температура, сообщала газета «Известия».