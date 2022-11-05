Власти Германии напомнили Меркель о необходимости экономить | 360°

Мир 05 ноября 2022, 01:48 Власти Германии напомнили Меркель о необходимости экономить Spiegel: экс-канцлера Меркель призвали к экономии средств на содержание офиса в бундестаге Экс-канцлер Германии Ангела Меркель / РИА "Новости"

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Правительство ФРГ напомнило экс-канцлеру Ангеле Меркель о необходимости экономии государственных средств, направленных на содержание ее офиса в бундестаге. Об этом написал журнал Der Spiegel со ссылкой на доклад министерства финансов бюджетному комитету бундестага. В бюро Меркель работает девять человек, что превышает установленный в 2019 году лимит сотрудников.

Бывшие канцлеры Германии имеют право содержать за счет государства руководителя бюро, двух референтов, одного секретаря и водителя. Такое количество установлено в 2019 году бюджетным комитетом парламента, отмечает журнал. Количество сотрудников в офисе Меркель неоднократно подвергалось критике со стороны политиков.

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Правящая коалиция германии указала, что использование бюро в личных целях и для получения дохода исключено. Меркель указали, что она может использовать средства налогоплательщиков только для поездок «по поручению и в интересах ФРГ».

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Меркель была канцлером Германии в 2005–2021 годах. Уйдя с поста главы правительства, она изредка высказывает мнение о ситуации в мире. По поводу России экс-канцлер сказала, что она играет важную роль для благополучия Европы. Прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, заявила Меркель.