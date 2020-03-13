Власти Германии могут национализировать предприятия из-за пандемии коронавируса

«Мы очень внимательно рассмотрим его последствия и сделаем все необходимое», — обозначил министр.

Среди возможных вариантов решения проблемы — национализация компаний, занимающихся важными для страны проектами или предоставление отсрочки по уплате налогов плюс финансовая помощь.