Власти Германии могут национализировать предприятия из-за пандемии коронавируса
Министр экономики Германии Петер Альтмайер заверил, что власти страны не допустят банкротства экономически крепких компаний из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило Daily Storm со ссылкой на местные СМИ.
«Мы очень внимательно рассмотрим его последствия и сделаем все необходимое», — обозначил министр.
Среди возможных вариантов решения проблемы — национализация компаний, занимающихся важными для страны проектами или предоставление отсрочки по уплате налогов плюс финансовая помощь.