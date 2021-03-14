Власти Германии могли случайно проспонсировать террористов вместо бизнесменов

Немецкие власти могли случайно выделить террористам деньги. Такая вероятность была, когда в Германии оказывали бизнесу финансовую помощь во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах Берлина.

«В отдельных случаях есть подозрения в прямом финансировании терроризма», — говорится в тексте.

Как минимум в трех случаях есть признаки того, что выплаченные средства могли пойти на поддержку боевиков на Ближнем Востоке. Правоохранительные органы ведут более сотни расследований в отношении 60 человек. Власти проверят, были ли средства получены обманным путем.

Пока ущерб составляет около миллиона евро. Также были проедены обыски, в ходе которых изъято около 250 тысяч евро.

Несколько дней назад полиция немецкого города Швельм благодаря образцам ДНК с надкусанного куска колбасы сумела разыскать преступника, который в 2012 году совершил серию краж со взломом. В этом им также помогли коллеги из Франции. Но вор остался безнаказанным, так как срок давности по его ограблениям уже истек.