Мир 05 июня 2023, 18:33 Власти Германии допустили смену позиции по передаче Украине F-16 Писториус: Германия может изменить позицию по поставкам истребителей Украине U.S. Department of Defense

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Немецкие власти могут поменять позицию по поставкам американских истребителей F-16 в интересах Украины в течение ближайших двух недель. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал в интервью Deutsche Welle*.

«Сейчас мы находимся в фазе переосмысления и проверяем, что возможно и что мы можем сделать. Думаю, определимся в течение ближайших двух недель», — сказал он.

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Кроме того, Писториус опроверг возможность поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus. На вопрос об опасениях Германии по поводу использования немецкого оружия на территории России он сказал, что «полностью доверяет украинским партнерам». При этом Писториус напомнил, что ФРГ и США не хотели бы его применения «для пересечения российской границы».

Минобороны Украины ранее запросило у Запада 48 истребителей, чтобы выйти на границы 1991 года. Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что украинские войска получат истребители F-16, обученных инженеров и пилотов только ближе к осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

*«Немецкая волна» (Deutsche Welle) — признана в России СМИ — иностранным агентом.