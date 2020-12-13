Как указано в материале, в офисе канцлера ФРГ Ангелы Меркель настаивают на том, что новый карантин был введен 15 декабря. При этом окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе видеоконференции Меркель с главами федеральных земель, которая пройдет 13 декабря. Начало конференции запланировано на 10:00 (12:00 по московскому времени).

Как предполагается, в частных домах и квартирах смогут встречаться представители не более пяти человек из двух домохозяйств. Исключение — дети младше 14 лет. Родственникам в количестве не более 10 человек предлагается разрешить собираться в период с 24 по 26 декабря.

Пока нет договоренности о работе детских садов и школ. В ходе переговоров стороны пришли только к тому, что онлайн-обучение в школах продлится до 10 января. Федеральные власти хотят закрыть детские сады на период до 10 января, власти земель выступают против этого. Они настаивают на том, чтобы детсады оставались открытыми.

В конце ноября власти Германии приняли решение продлить и ужесточить меры общественных ограничений, введенные в целях борьбы с распространением коронавируса, сроком до 20 декабря. Позже Меркель заявила о необходимости полностью закрыть все горнолыжные курорты в Европе до 10 января 2021 года. С этим решением были не согласны некоторые представители фракции «Альтернатива для Германии». Кроме того, Швейцария и Австрия также выразили несогласие с подобным заявлением.