Власти Гданьска отказали россиянам в разрешениях на работу

Россияне стали массово получать отказы на временное пребывание и работу в районе Гданьска. Местные власти сослались на требования госбезопасности, сообщил сайт Trojmiasto.

«Поморское воеводское управление массово не выдает согласия гражданам России, подающим заявление на временное проживание или работу в нашем воеводстве», — рассказал автор статьи.

По информации управления Поморского воеводства в Гданьске, с конца февраля россияне подали 548 таких заявлений, а получили 78 отказов, статус остальных пока не известен.

Гданьские чиновники сослались на положения закона об иностранцах. Согласно ему, в разрешении можно отказать, если это требуется по соображениям государственной обороны, охраны общественного порядка. По неофициальной информации, Агентство внутренней безопасности распорядилось давать отказы.

Россияне входят в топ-5 иностранцев, зарегистрированных в системе социального обеспечения в Гданьске и Слупске. На первом месте украинцы, на втором — белорусы, на третьем — граждане Грузии. Пятерку замыкают приезжие с российскими и молдавскими паспортами.