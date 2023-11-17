Мир 17 ноября 2023, 21:07 Власти Газы уточнили количество погибших в анклаве с начала обострения конфликта Власти Газы: 12 тысяч человек погибли в анклаве с начала обострения конфликта YouTube

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Количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта увеличилось до 12 тысяч. Об этом сообщил медиа-офис властей анклава, чьи слова привело РИА «Новости».

«Количество погибших в Газе достигло 12 тысяч человек, среди них пять тысяч детей», — сообщил палестинский медиа-офис.

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По его информации, за этот период количество пропавших без вести жителей анклава достигло 3750 человек.

Ночью 17 ноября ЦАХАЛ ударил по лагерю беженцев «Нусейрат» в секторе Газа, погибли 18 человек. Под обломками могли остаться около 40 пострадавших.

Из-за блокады медицинского комплекса «Аш-Шифа» в сектора Газа все пациенты реанимации погибли. Осада длится неделю, и за это время в больнице скончались 54 человека, врачи опасаются за жизнь пациентов в критическом состоянии.

В анклаве прекратили работу 26 из 35 медицинских учреждений. Оставшиеся работают лишь частично. Из-за плохой связи с некоторыми больницами невозможно подсчитать точное количество раненых и погибших.