Мир 10 декабря 2022, 20:41 Власти Гамбурга решили разместить беженцев с Украины в контейнерах Bild: власти Гамбурга разместят беженцев с Украины в контейнерах Википедия

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Власти немецкого города Гамбург решили разместить украинских беженцев в передвижных контейнерах. Причиной такого шага стала нехватка мест в городских общежитиях и приютах, сообщило в своем Telegram-канале издание Bild.

По информации журналистов, 20 тысяч зарегистрированных в Гамбурге украинцев пока остаются без жилья. В размещении также нуждаются еще 30 тысяч беженцев из других стран. В общежитиях и приютах города практически не осталось свободных мест, поэтому людей решили отправлять в передвижные контейнеры.

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Длина каждого из них составляет шесть метров, а ширина — 2,5 метра. В контейнерах есть отдельная ванная комната и кухня. Жилища подключили к водоснабжению и обеспечили подачу газа. В одном передвижном контейнере могут жить от четырех до шести человек.

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Как отметила сенатор Гамбурга по социальным вопросам Мелани Леонхард, каждый день в город приезжают порядка 100 беженцев. Мобильные контейнеры она назвала быстрым решением проблемы расселения людей в условиях нехватки жилья.

Ранее журналист Пит Прайс сообщил, что в Великобритании растет количество бездомных украинских беженцев. По его словам, причиной стали конфликты, возникающие на бытовой почве.