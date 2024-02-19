Мир 19 февраля 2024, 15:40 Власти ФРГ подтвердили, что следят за высказываниями Дмитрия Медведева Кабмин ФРГ принял к сведению слова Медведева о применении арсенала по Берлину Kohls/imageBROKER.com/globallookpress

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Кабинет министров Германии принял к сведению высказывание зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о возможном применении российского арсенала по западным столицам в ответ на попытки «развалить» Россию. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщило РИА «Новости».

«Мы приняли это к сведению», — указал он.

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Хебештрайт прокомментировал заявление Медведева о том, что российские военные ударят по Берлину, Лондону, Вашингтону и другим столицам, если Запад попытается вернуть Россию к границам 1991 года.

По словам зампредседателя Совбеза, в таком случае начнется глобальная война с применением всего арсенала. Медведев добавил, что многие «красивые исторические места» уже введены в полетные цели ядерной триады.