Мир 28 августа 2023, 01:47 Власти Франции запретят ношение мусульманской одежды в школах Unsplash

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Французское правительство собирается запретить носить в школах мусульманскую одежду. Об этом заявил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь в эфире телеканала TF1.

Он отметил, что французские школы придерживаются принципа светскости. Под светскостью министр имел в виду «свободу освобождения себя через школу».

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«Когда вы входите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учеников, просто посмотрев на них», — заявил он.

Речь идет об абайях — традиционно мусульманских женских платьях, которые закрывают все тело. Носить их нужно поверх обычной одежды.

Агентство AFP напомнило, что в конце июля Аттель назвал ношение абайи и камиса (традиционный мусульманский костюм для мужчин) является «религиозным жестом», который можно воспринимать как провокацию против светского характера общественных и государственных учреждений.

Ранее жители Швейцарии проголосовали за закон, который запрещает ношение предметов гардероба, скрывающих лицо. Это может быть платок, балаклава, никаб и паранджа.