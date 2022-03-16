Власти Франции заявили, что готовы обсуждать автономию Корсики

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что страна готова к обсуждению вопроса по автономному статусу Корсики. Об это сообщило издание Figaro.

Французский министр подчеркнул, что в самое ближайшее время отправится на Корсику для переговоров с местными политиками.

«Мы готовы пойти довольно далеко, вплоть до автономии. Мы готовы обсуждать этот вопрос. Другое дело — какой будет эта автономия. Нам следует это обсудить», — процитировал сайт kp.ru слова Дарманена.

Францию вынуждена идти на некоторые уступки в связи с непрекращающимися протестами на острове.