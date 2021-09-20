Власти Франции высказались против соглашения о свободной торговле Евросоюза и Австралии

Переговоры Евросоюза и Австралии о свободной торговле вряд ли продолжатся. По словам госсекретаря при министерстве иностранных дел Франции Клемана Бона, доверие к стране подорвалось из-за отказа от поставок подводных лодок. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на интервью в газете Politico.

«Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем», — сказал Бон.

При этом представители Евросоюза имеют право вести торговые переговоры. Однако делать это скорее всего они не будут из-за противодействия Парижа.