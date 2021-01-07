Власти Франции продлили комендантский час до 20 января

Во Франции будет продлен до 20 января режим комендантского часа, введенный на фоне второй волны COVID-19. Все рестораны, учреждения культуры и горнолыжные подъемники останутся закрыты.

«До 20 января мы продлеваем режим комендантского часа», — заявил французский премьер Жан Кастекс на пресс-конференции. Его слова приводит РИА «Новости».

Санитарная ситуация во Франции остается сложной, заявил Кастекс. За сутки в среднем фиксируются свыше 15 тысяч заболевших. Более 25 тысяч заболевших COVID-19 находятся в больнице, из них в реанимации — больше 2,6 тысяч пациентов. Главы французского правительства подчеркнул, что нагрузка на систему здравоохранения остается высокой.

Учреждения культуры, в числе которых театры, музеи, кинотеатры, будут оставаться закрытыми до конца января. Ситуация будет снова оцениваться 20 января, заметил Кастекс.

Горнолыжные подъемники и рестораны также сейчас открыться не смогут. Причем последние будут оставаться закрытыми минимум до середины февраля, подчеркнул глава французского кабмина. Власти продолжат предоставлять меры поддержки закрытыми учреждениям.

Во Франции с 15 декабря вступил в силу режим комендантского часа. Он действует с 20:00 до 06:00. В 15 департаментах, где самая сложная санитарная ситуация, время действия комендантского часа было увеличено.

Восстановление пациентов после легкой формы коронавируса проходит тяжелее, напомнило ИА Nation News. У многих появляются осложнения, которые не проходят в течении долгого времени и могут перерасти в хронические заболевания. Так большая доля пациентов испытывает постоянную усталость, мышечную слабость, проблемы со сном и сильную боль.