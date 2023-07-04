Мир 04 июля 2023, 14:23 Власти Франции оценили ущерб за неделю беспорядков Министр экономики Франции Ле Мэр: участники беспорядков разграбили более тысячи магазинов РИА «Новости»

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Более тысячи магазинов, торговых центров, табачных лавок и банков пострадали во время массовых беспорядков во Франции с 27 июня. Такие данные в эфире телеканала BFMTV привел министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Он подчеркнул, что погромщики разграбили или сожгли торговые точки и кредитные учреждения.

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Власти страны приняли решение о помощи пострадавшим предпринимателям. Все они получат отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Кроме того, правительство поможет в урегулировании вопросов со страховщиками.

Глава союза французских предпринимателей Ру де Безье заявил, что предварительный ущерб можно оценить более чем в один миллиард евро. Он добавил, что не стал учитывать сферу туризма, которая также пострадала от охвативших страну протестов.

Беспорядки во Франции начались после убийства сотрудником полиции несовершеннолетнего водителя алжирского происхождения. Подросток не подчинился требованиям правоохранителя об остановке и сдвинул машину с места. Полицейский открыл огонь.

По всей стране на улицы вышли молодые люди, заявившие о насилии. По последним данным, в ходе беспорядков задержали более трех тысяч человек. Большую часть из них составили подростки. По данным СМИ, ранения получили более 700 сотрудников правоохранительных органов.