  • Власти Франции оценили ущерб от «желтых жилетов»

    15 ноября 2019, 15:39

    Алена Макаренко

    Правительство Франции подсчитало сумму ущерба от митингов участников акции «желтые жилеты». Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на RTL.
    Власти Франции оценили ущерб от «желтых жилетов»

    Власти оценили ущерб в 2,5 миллиарда евро.

    «Если в настоящий момент не будет всплесков банкротств, пять тысяч бизнесменов и торговцев могут обратиться к государству за поддержкой», — говорится в сообщении.

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    За последний год страховые компании выплатили 13 тысяч компенсаций на 230 миллионов евро, такие данные приводит радиостанция. Кроме того, из-за протестов около 75 тысяч французов остались без работы.

    Движение «желтые жилеты» получило такое название из-за недовольных граждан, которые одевались в светоотражающую спецовку. В первые раз участники акции вышли на улицы в ноябре 2018 года. Они изначально выступали против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а потом начали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.