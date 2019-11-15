Власти Франции оценили ущерб от «желтых жилетов»

Власти оценили ущерб в 2,5 миллиарда евро.

«Если в настоящий момент не будет всплесков банкротств, пять тысяч бизнесменов и торговцев могут обратиться к государству за поддержкой», — говорится в сообщении.

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За последний год страховые компании выплатили 13 тысяч компенсаций на 230 миллионов евро, такие данные приводит радиостанция. Кроме того, из-за протестов около 75 тысяч французов остались без работы.

Движение «желтые жилеты» получило такое название из-за недовольных граждан, которые одевались в светоотражающую спецовку. В первые раз участники акции вышли на улицы в ноябре 2018 года. Они изначально выступали против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а потом начали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.