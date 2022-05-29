Власти Франции ограничили расход воды из-за засухи

Засуха вынудила власти Франции ограничить расход пресной воды в 24 департаментах страны. К такой ситуации привела рекордная жара, сообщила газета Le Figaro.

По информации издания, в 24 французских департаментах ввели ограничительные меры в связи с засухой. В некоторых случаях речь идет только о призывах к экономии воды, а где-то местным жителям запретили мыть автомобили и поливать участки. В отношении фермеров и частных лиц издали уже 92 распоряжения.

Уже в середине апреля восемь департаментов ввели ограничительные меры. В тот же период в 2021 году насчитывалось всего два таких департамента. В 2020 году к ограничениям прибегали три департамента.

«В этом году засуха началась очень рано», — пояснила новый французский премьер-министр Элизабет Борн.

Она добавила, что власти Франции выделят 400 миллионов евро, которые пойдут на помощь пострадавшим от засухи животноводам. На эти деньги фермеры могут купить корм для своего скота. Также Борн заявила, что руководство страны принимает необходимые меры, чтобы избежать неуправляемой ситуации.