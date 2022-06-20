Власти Франции назвали беспрецедентными итоги выборов в парламент, но обещали их уважать

Утрата президентским блоком «Вместе!» абсолютного большинства в нижней палате парламента является беспрецедентной ситуацией и несет угрозу для страны, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн. Ее слова привел ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», — заявила Борн.

С 20 июня кабинет министров начнет формировать «активное большинство» для проведения реформ. Правительство настроено искать компромиссные решения с оппозицией в «Национальном собрании», отметила премьер-министр.

Президентский блок по предварительным прогнозам сможет претендовать на 210-230 мест в новом парламенте, левые займут 168-188 мест. Партия Ле Пен станет третьей политической силой в стране, заняв от 80 до 95 мест.