Власти Франции деактивировали план полета за 3 минуты до отправления лайнера «Белавиа» в Барселону

Авиационные власти Франции вручную деактивировали план полета за три минуты до отправления самолета «Белавиа» из Минска в Барселону. Лайнер не смог попасть в воздушное пространство Польши и кружил над Брестской областью, пока шли переговоры с французской стороной. После этого воздушное судно вернулось обратно. Подробности происшествия раскрыла пресс-служба авиакомпании.

«За три минуты до взлета авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета данного рейса без уведомления авиакомпании. При наборе высоты командиру была передана эта информация через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели», — отметили в «Белавиа».

В пресс-службе подчеркнули, что французский диспетчер сослался на устное распоряжение председателя правительства европейской страны. По данным «Белавиа», запрет на полеты из Минска в Париж ранее не включал в себя ограничение на пролет над территорией Франции.

Ранее стало известно, что вылетевший из столицы Белоруссии в Барселону самолет не пустили в воздушное пространство Польши из-за ограничения со стороны Франции. Власти некоторых стран ЕС и руководства крупных европейских авиаперевозчиков ввели санкции против Белоруссии после того, как в столице республики экстренно сел лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.