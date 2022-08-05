Власти финского города решили каждый вечер включать гимн Украины

В финском городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией, решили каждый вечер включать гимн Украины. Так местные власти хотят продемонстрировать поддержку украинцам.

Об инициативе журналистам местных СМИ рассказал мэр города Киммо Ярва. Он обратил внимание, что в Лаппеенранте тоже живут граждане Украины, написала «Фонтанка».

«Я считаю, что национальный гимн создает ощущение единства и объединяет живущих здесь украинцев, а также других жителей Лаппеенранты», — пояснил Ярва.

Включать гимн будут на крыше театра, расположенного в торговом центре Iso-Kristiina, ежедневно, в 19:30. Помимо этого, в порту и у здания мэрии будут поднимать флаг Украины.

Ранее украинский гимн стали включать в расположенной неподалеку Иматре. Оба эти города популярны у туристов из РФ и находятся недалеко от российско-финской границы.