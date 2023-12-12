Мир 12 декабря 2023, 16:20 Власти Финляндии сообщили об открытии двух КПП на границе с Россией Финский премьер Орпо: кабмин откроет два КПП на границе с Россией IMAGO/Emmi Korhonen/globallookpress

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Правительство Финляндии возобновит работу двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо, чьи слова привело РИА «Новости».

Речь идет о КПП «Ваалимаа» и «Ниирала». Решение об открытии погранпунктов действительно до 14 января, уточнили в кабинете министров.

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Немногим ранее в СМИ появилась информация об открытии трех крупных КПП на финско-российской границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

До этого Петтери Орпо заявил о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 30 ноября. Власти связали такую меру с ростом числа беженцев из Марокко, Афганистана, Сирии, Кении и других государств. Это привело к тому, что российские финны не смогли попасть домой. Они потребовали открыть хотя бы один КПП.

Иностранные СМИ сообщали, что закрытие всех погранпунктов не является попыткой Финляндии справиться с миграционном кризисом. По словам журналистов, это требование НАТО.