Власти Финляндии заявили, что хотят снести памятник основателю СССР Владимиру Ленину. Решение связано с планами европейской страны вступить в НАТО, сообщили журналисты издания The Independent.

Они отметили, что изначально монумент воздвигли в память о погибших в Советско-финляндской войне. Сейчас местные власти считают бюст Ленина оскорбительным.

Сотрудники РИА ФАН напомнили, что в Финляндии остался последний крупный памятник основателю СССР. Он находится в городе Котка. Памятник хотели демонтировать и переместить в музей еще до начала спецоперации России на Украине. Такое решение ранее рассматривал городской совет Котки. По данным Lenta.ru, тогда местное правительство решило, что необходимости в демонтаже нет.

При этом в Финляндии сохраняются памятные доски и барельефы, посвященные Ленину. Публичной дискуссии об их демонтаже или переносе в музеи особо не наблюдается.