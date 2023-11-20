Мир 20 ноября 2023, 19:33 Власти Финляндии раскрыли детали переговоров с Россией по ситуации на границе Премьер Финляндии: переговоры о ситуации на границе с РФ не дали результатов Unsplash

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Россия и Финляндия провели переговоры по ситуации на общей границе, однако они ни к чему не привели. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр республики Петтери Орпо, его слова привело РИА «Новости».

«У нас состоялись контакты по дипломатическим контактам. Однако никакого прогресса мы не достигли», — заявил он.

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Орпо отметил, что кабмин правительства находится в состоянии готовности принять дальнейшие жесткие ограничения в случае ухудшения ситуации.

«Однако все решения должны быть соразмерны и тщательно подготовлены», — подчеркнул политик.

При этом премьер-министр Финляндии подчеркнул, что для всех сторон было бы гораздо лучше, если бы ситуацию можно было вернуть к состоянию до введения ограничений.

В субботу, 18 ноября, Финляндия приостановила работу четырех контрольно-пропускных пунктов на южной границе с Россией. Свое решение правительство республики мотивировало большим наплывом мигрантов, писал RT.

После этого МИД России упрекнул Финляндию в попытке еще больше обострить отношения двух стран.