Власти Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для выдачи виз россиянам | 360°

Мир 15 сентября 2022, 18:30 Поделиться Telegram

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Viber Власти Финляндии предложили не считать недвижимость поводом для выдачи виз россиянам Президент Ниинисте предложил лишить визовых льгот владеющих финской недвижимостью россиян

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Наличие недвижимого имущества в собственности больше не должно являться поводом для выдачи россиянам визового паспорта Финляндии. Об этом изданию Helsingin Sanomat сообщил президент республики Саули Ниинисте.

«Раньше мы рассматривали факт владения недвижимостью как положительный фактор при выдаче виз. На мой взгляд, в нынешнее время в этом нет необходимости», — заявил финский лидер.

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Ниинисте уточнил, что новое правило коснется только недвижимости, приобретенной в Финляндии после определенной даты. Президент Финляндии отметил, что мера позволит избежать сделок с недвижимостью ради получения визы россиянами.

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Он признал, что, скорее всего, Финляндия не последует примеру стран Прибалтики и не признает недействительными шенгенские паспорта у россиян на территории страны.

Ранее министр иностранных дел республики Пекка Хаависто сообщил, что Финляндия не станет ограничивать въезд туристов из России до соответствующего решения Европейской комиссии, сообщили «Известия».

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