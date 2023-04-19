Мир 19 апреля 2023, 21:45 Власти Финляндии отменили арест земли и здания Российского центра науки и культуры YLE: в Хельсинки сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры Википедия

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Финские власти сняли арест с земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Об этом сообщил телеканал YLE со ссылкой на главу отдела управления по взысканию долгов страны Аки Виртанена.

«Оснований для изъятия собственности не обнаружилось», — процитировал канал чиновника.

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Накануне суд Финляндии наложил арест на земли и здание РЦНК, в качестве причины указали действие санкций Евросоюза. Ранее управление по взысканию долгов заблокировало счета РЦНК в банке Nordea. Посольство России в Хельсинки потребовало от Финляндии объяснений, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности.

Введя антироссийские санкции, Финляндия осталась без ценных энергоносителей. Отказ от российского угля назвали недальновидным решением, так как газификация в стране находится на уровне 3%. Финским властям пришлось запустить уже выведенные из эксплуатации угольные станции.