Власти Финляндии назвали страны, которым упростят въезд: Россия в их число не вошла

«Мы придерживаемся списка „зеленых“ стран ЕС, Россия туда не входит», — подчеркнул министр.

Так, финские власти снова отказались открывать внешние границы для приезжих из-за рубежа, в том числе из соседней России. Предыдущий запрет истек во вторник, 8 сентября. О том, на какой период он продлен, в ведомстве не уточняют.

Ограничения на въезд в Финляндию, введенные ранее в связи с распространением коронавируса, будут смягчены с 19 сентября для ряда стран. Начиная с субботы на следующей неделе в страну смогут приехать в том числе из Швеции и Германии.

Отмечается, что Финляндия придерживается наиболее строгих в Европе критериев по заболеваемости COVID-19: по мнению местных властей, ситуация с распространением инфекции считается благополучной, если показатель заболеваемости не превышает восемь человек на 100 тысяч населения за 14 дней — на данный момент ему не соответствует ни одно государство в Европе.