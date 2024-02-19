19 февраля 2024, 13:05
Власти Финляндии исключили размещение ядерного оружия на своей территории
Премьер Орпо заявил, что Финляндия не планирует размещать у себя ядерное оружие
Финляндия не собирается размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью польской газете Rzeczpospolita.
По его словам, такое вооружение уже есть в нескольких странах Североатлантического альянса. Именно поэтому в размещении ядерного оружия в Финляндии нет необходимости.
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«Тем не менее, мы тщательно готовимся к своим задачам как новая страна НАТО», — добавил Орпо.
Он также назвал недопустимым блокирование Венгрией вступление Швеции в НАТО. Заявку самой Финляндии одобрили еще в апреле прошлого года.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее рассказал об ответных мерах на вступление Финляндии в альянс. По его словам, в составе Вооруженных сил создадут Ленинградский и Московский военные округа.
Президент Владимир Путин сообщал о решении создать Ленинградский военный округ из-за ухудшения отношений с соседней страной. Глава государства отметил, что к границам России перебросили значительную группировку сил США, в том числе авиацию.
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