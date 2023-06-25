Мир 25 июня 2023, 20:55 Власти Финляндии довели расходы на оборону до максимума Финляндия увеличила оборонные расходы до максимума после заявки в НАТО Pxhere

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Власти Финляндии увеличили оборонные расходы до максимума за последние 60 лет. Об этом говорят данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира, опубликованные на сайте организации.

Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году, а в апреле 2023 года ее приняли в альянс. В связи с этим власти страны стали активно увеличивать оборонный бюджет. Так, расходы по сравнению с прошлым годом увеличились на 36% и достигли 4,8 миллиарда долларов.

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Сейчас они составляют 1,7% от ВВП. В 2023 году финские власти планируют увеличить этот показатель на два процента, ведь именно такое значение является стандартом для членов НАТО.

Отмечается, что треть оборонных затрат за 2022 год потратили на закупку нового вооружения. Среди покупок отмечены истребители и системы ПРО.

Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после вступления Финляндии в НАТО Россия предпримет контрмеры, какие «посчитает необходимыми».