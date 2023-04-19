Мир 19 апреля 2023, 01:13 Власти Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры Helsingin sanomat: в Финляндии арестовали здание Российского центра науки и культуры Unsplash

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Финские власти арестовали в Хельсинки землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК). Об этом сообщило издание Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

«Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик», — говорится в материале.

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Газета сообщила, что судебные приставы приняли решение об аресте имущества РФ неделю назад из-за санкций Евросоюза. По данным издания, площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров.

Помимо здания и земли РЦНК под арестом оказались семь квартир в столице, связанные с лицами, попавшими под санкции ЕС. Три квартиры находятся недалеко от Центра.

В Финляндии стартовал сбор подписей сторонников закрытия российского консульства на Аландских островах. Консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, отметили авторы инициативы.