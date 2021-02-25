Власти Финляндии анонсировали мартовский локдаун

Власти Финляндии введут трехнедельный локдаун в марте из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщил местный телеканал YLE.

Дополнительные ограничения в Финляндии введут в период с 8 по 28 марта. Школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение. В регионах, в которых складывается особенно неблагоприятная ситуация, запретят собираться группами больше шести человек.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила о грядущем локдауне в четверг в ходе пресс-конференции. Она отметила, что ситуация с COVID-19 в стране ухудшилась после Рождества, в том числе в связи с появлением нового, «британского» штамма коронавируса, который является более заразным. На новый штамм в Финляндии приходится около 75% новых случаев заражения, сообщила Марин.

Специалисты одной из лабораторий в Финляндии ранее обнаружили новую мутацию коронавируса, которая имеет черты «британского» и «южноафриканского» вариантов. Хельсинские ученые предварительно назвали новый штамм Fin-796H.