Мир 20 января 2024, 10:58 Власти Фарерских островов нарушили договор в отношении российских рыбаков Посол Барбин: власти Фарерских островов дискриминируют российских рыбаков Unsplash

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Власти Фарерских островов нарушили условия подписанного в 1977 году соглашения о рыболовстве, не допустив российские суда в свои порты. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Дипломат указал, что автономный регион Дании взял курс на дискриминацию российских рыбаков. В ответ на эти действия Росрыболовство предложило ограничить ввоз морепродуктов с Фарерских островов.

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«Сотрудничество с Фарерскими островами в сфере рыболовства может осуществляться только на основе взаимной выгоды», — пояснил Барбин.

По его словам, Россия не пойдет на уступки и не пожертвует интересами своих рыбаков.

Соглашение между страной и Фарерскими островами предусматривает квоту на вылов рыбы в Баренцевом море. Российские рыбаки получили аналогичную возможность в датских водах и право на перегрузку улова в портах островов.

Власти ежегодно продляют действие документа, что произошло и в конце 2023 года.

Датский эксперт Флемминг Сплидсбоэль предположил, что Россия может шпионить за Западом с помощью своего рыболовного флота у берегов Фарерских островов.