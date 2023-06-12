Мир 12 июня 2023, 12:14 Власти Евросоюза разработали план по хранению газа на Украине — СМИ Bloomberg: власти Евросоюза рассматривают возможность хранить газ в украинских ПХГ Freepik

Читать 360tv в

Европейские чиновники рассматривают возможность хранения газа в подземных газохранилищах на Украине, чтобы предотвратить энергетический кризис предстоящей зимой. Об этом написало агентство Bloomberg.

По данным издания, речь, в частности, идет о Бильче-Волицко-Угерском хранилище, которое расположено в 96 километрах от границы с Польшей. По экспертным оценкам, оно вмещает около 17 миллиардов кубометров топлива. Идея хранить газ на Украине связана с загруженностью европейских хранилищ — сейчас они заполнены на 70%. Запасы топлива позволят сгладить последствия резкого скачка цен зимой.

Реклама

«Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС», — говорится в заявлении немецкой энергетической компании RWE агентству.

По мнению авторов публикации, выгодным хранение европейского газа на Украине станет при достаточно низких ценах на топливо. В пользу этого варианта также говорят фиксированные ставки, которые предлагает украинская сторона.

Еврокомиссия сейчас пытается получить у европейских банков гарантии для компаний, которые хотят хранить газ в подземных хранилищах Украины. Переговоры ведут с Европейским банком реконструкции и развития, а также с правительствами стран.