Власти Эстонии решили судьбу танка-памятника Т-34 в Нарве

Рабочие приступили к процессу переноса танка-памятника Т-34 в Нарве в Эстонский военный музей, соответствующее решение вынесло правительство страны. Об этом сообщила компания государственного телерадиовещания ERR.

«Утром к памятнику прибыли больше 20 автомобилей спецслужб и полиции. Дежуривших возле памятника людей попросили покинуть место, журналистам тоже рекомендовали удалиться. Дорога к памятнику заблокирована, территорию вокруг него полностью перекрыли», — говорится в материале.

Памятник танку Т-34 находится на месте, где советская армия перешла через реку, чтобы отогнать от города фашистские войска в Великую Отечественную войну.

Руководитель Нарвского округа «Эстонии 200» Денис Ларченко ранее заявлял, что решение о демонтаже памятника должны принимать исключительно жители города.

Также правоохранительные органы Эстонии взяли под стражу российских журналистов Дмитрия Тимофеева и Ксению Солдатову, которые готовили материалы о переносе танка Т-34, позднее их отпустили.