Мир 01 декабря 2023, 23:42 Власти Эстонии пригрозили депортацией принявшим гражданство РФ Каллас: власти Эстонии депортируют из страны тех, кто получит гражданство РФ Unsplash

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Эстония ищет способ депортации из страны своих граждан, которые решили получить российское гражданство. Это подтвердила премьер-министр страны Кая Каллас, передала газета Postimees.

По ее словам, если человек хочет стать гражданином России, то готов вступить в российскую армию в рамках мобилизации и в случае необходимости участвовать в противостоянии с украинскими военными.

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«Это уже угроза безопасности Эстонской Республики и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — заявила Каллас.

Ранее телерадиокомпания ERR сообщила, что Эстония установила дополнительные железобетонные ограждения на пограничном пункте в Нарве, чтобы подготовиться к закрытию границы с Россией. Бетонные пирамиды закончили строить 16 ноября. Так власти отреагировали на попытку 19 беженцев из Сирии и Сомали проникнуть на территорию государства через восточную границу страны.