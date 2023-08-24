Мир 24 августа 2023, 20:40 Власти Эстонии переименуют улицы в Нарве вопреки решению горсобрания ERR: несколько улиц Нарвы переименуют вопреки решению горсобрания РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Эстонии приняли решение переименовать несколько улиц в Нарве, которые носят имена советских воинов. Это сделают несмотря на несогласие городского собрания, сообщило гостелерадио ERR.

«Решение Нарвского горсобрания не менять названия улиц Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача не повлияло на позицию государства», — заявил министр по делам регионов Мадис Каллас.

Реклама

Топонимы будут изменены, подчеркнул министр. Постановление с требованием изменить названия Каллас подписал 4 августа, до 21 августа власти провели согласования и обмен мнениями. Согласно указанию властей страны, указанные улицы должны получить новые имена до 1 сентября. Более 80% населения Нарвы составляет русскоговорящие граждане.

В Изюме на Украине власти в мае переименовали 18 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР. В начале декабря 2022 года в Изюме переименовали 22 улицы.