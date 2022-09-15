Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией | 360°

Мир 15 сентября 2022, 13:50 Поделиться Telegram

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Viber Власти Эстонии отказались от таможенного договора с Россией Правительство Эстонии решило разорвать таможенное соглашение с Россией РИА Новости

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Члены правительства Эстонии одобрили проект документа о разрыве бессрочного договора с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. Он будет действовать в течение полугода после официального уведомления, сообщило РИА «Новости».

«Распоряжение прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России», — объявили в эстонском кабмине.

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Каждая из сторон соглашения имеет право его расторгнуть. Для этого нужно отправить бывшему партнеру письменное уведомление. Однако договор аннулируют не сразу — он продолжит действовать еще полгода.

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Эстонские бизнесмены ранее наоборот просили ввести временные послабления антироссийских санкций в части импорта нефтепродуктов. В МИД обратились 28 компаний. Однако их предупредили, что со временем санкции станут еще жестче.

Несмотря на возмущения, Эстония решила с 19 сентября ограничить для россиян въезд на свою территорию. По информации RT, посольство уже прекратило принимать документы на получение виз.

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