Европейский союз намерен выпустить рекомендации о запрете необязательных поездок в Европу из США. Причина такого решения — борьба с распространением коронавируса.

О планах властей ЕС сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, такая мера может быть введена почти на месяц на фоне того, что в Штатах сейчас средний показатель заражений выше, чем в странах Евросоюза. Помимо этого, американских туристов хотят перестать свободно пускать в ЕС из-за того, что власти США не отменяют запрет запрет на европейские поездки в Штаты без крайней на это необходимости.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что Евросоюз не допустит, чтобы такое положение дел «затянулось на недели».

Ранее представители Словении, которая председательствует в этом году в ЕС, предложили исключить США и еще пять стран из списка государств, откуда разрешены необязательные поездки. Планируется, что окончательное решение на этот счет примут 30 августа.