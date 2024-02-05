05 февраля 2024, 15:49
Власти ЕС предложили ограничить передвижение российских дипломатов
Politico: российским дипломатам предложили ограничить перемещение по ЕС
Политики в Евросоюзе решили ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, концепцию рассматривают в рамках 13-го пакета санкций.
«Другая идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — написали авторы материала.
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Большая инициатива в этом вопросе исходит от Чехии, сообщал RT. Страна давно пытается прекратить свободное перемещение российских дипломатов. Но, как отметило издание, ввести такое ограничение будет непросто.
Евросоюз готовит 13-й пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Однако новые ограничения вызвали критику даже у западных экспертов, так как рестрикции вообще не работают, передавали «Известия».
Более того, чем больше Запад пытается запугать Россию, тем больше решимости у жителей страны двигаться вперед по пути СВО. В попытке хоть как-то надавать на страну некоторые государства переходят границы разумного, наращивая эскалацию.
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