Мир 05 февраля 2024, 15:49 Власти ЕС предложили ограничить передвижение российских дипломатов Politico: российским дипломатам предложили ограничить перемещение по ЕС РИА «Новости»

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Политики в Евросоюзе решили ограничить перемещения российских дипломатов страной, в которой те аккредитованы. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, концепцию рассматривают в рамках 13-го пакета санкций.

«Другая идея заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной», — написали авторы материала.

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Большая инициатива в этом вопросе исходит от Чехии, сообщал RT. Страна давно пытается прекратить свободное перемещение российских дипломатов. Но, как отметило издание, ввести такое ограничение будет непросто.

Евросоюз готовит 13-й пакет антироссийских санкций к годовщине начала специальной военной операции на Украине. Однако новые ограничения вызвали критику даже у западных экспертов, так как рестрикции вообще не работают, передавали «Известия».

Более того, чем больше Запад пытается запугать Россию, тем больше решимости у жителей страны двигаться вперед по пути СВО. В попытке хоть как-то надавать на страну некоторые государства переходят границы разумного, наращивая эскалацию.