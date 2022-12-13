Мир 13 декабря 2022, 19:24 Власти ЕС не договорились о предельной цене на газ Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС не установил предельную цену на газ Pixabay

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Министры энергетики стран Евросоюза не сумели договориться о предельной цене на газ, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, обсуждение продолжат в двустороннем формате, сообщил ТАСС.

Министр иностранных дел Венгрии отметил, что введение предельной цены на голубое топливо обсуждали в ходе «продолжительных дебатов».

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«На пленарном заседании договоренности достигнуто не было, поэтому дискуссии продолжатся на двусторонней основе», — добавил Петер Сийярто.

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Газовые хранилища Евросоюза заполнены более чем на 90%, заявил глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что страны ЕС обеспечены голубым топливом, поэтому предстоящая зима им не страшна. А вот в 2024 году европейским государствам может не хватить около 30 миллиардов кубометров газа. Урсула фон дер Ляйен назвала следующую зиму более трудной.

В скором времени Европа захочет возобновить поставки газа из России, заявил политолог Никита Донцов. По его мнению, ЕС исчерпал все возможные варианты, но закупка голубого топлива из РФ остается самым надежным из них.