Власти Египта временно отменили штрафы за просроченные визы у россиян

Власти Египта отменили денежные штрафы за просроченные визы для российских туристов, которые не покинули вовремя страну после отмены рейсов. Об этом в Telegram-канале сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Министр туризма Египта официально подтвердил временную отмену штрафов для россиян за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эль-Шейхе», — написала она.

Глава ведомства добавила, что ей поступили множество жалоб от туристов из-за штрафов, в связи с чем она попросила египетских коллег о содействии.

«Также мы помогаем туроператорам решить вопрос с возвращением всех наших туристов домой. Информацию по спецрейсам сообщил дополнительно», — сообщила Догузова.

Для въезда в Египет россиянам необходимо оформить визу за 25 долларов, она рассчитана на 30 дней. Если турист не покинет страну после разрешенного срока, его грозит штраф 100 долларов.

Ранее представители Египта сообщили, что заинтересованы в российских туристах и не планируют вводить каких-то ограничений.