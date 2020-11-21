Власти Джорджии признали преждевременную сертификацию выборов

Помощница вице-губернатора штата Джорджия Джордан Фукс признала ошибочность и преждевременность сертификации результатов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября. По ее словам, ошибку допустил один из сотрудников, преждевременно разославший соответствующий пресс-релиз.

Об этом Фукс сообщила газете The New York Times.

«Один из наших сотрудников по ошибке выслал неверный пресс-релиз», — сказала она. После этого официальные лица Джорджии в пятницу засвидетельствовали победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Сертификация результатов выборов была совершена немного позже, но и она ничего не изменила. Байден получил голоса 16 выборщиков, что ставит под сомнение уверенность действующего главы государства Дональда Трампа в том, что ему удастся отменить результаты голосования в полудюжине штатов страны.

После ручного пересчета пяти миллионов бюллетеней выяснилось, что демократ опережает республиканца более чем на 12 тысяч голосов.

По мнению ведущего эксперт Центра актуальной политики Виктора Олевича, попытки Трампа пересмотреть итоги выборов обречены на провал. Он пытается таким образом создать себе имидж победившего, но обманутого президента, чтобы использовать этот имидж в будущем.