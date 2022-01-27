Власти ДНР заявили о возможных провокациях Украины в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике предупредили о том, что украинские военные могут устроить на территории Донбасса новые провокации. Власти республики не исключают варианта, что на юго-востоке Украины сейчас готовятся постановочные химические атаки по сирийскому примеру, сообщил глава ДНР Денис Пушилин сообщил.

«Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии. Представители ОБСЕ утечку не подтвердили, поэтому надеемся, что Киев не будет применять этот сценарий», — отметил он. Слова Пушилина опубликовало «РИА Новости».

Пушилин выразил надежду на то, что официальные власти Украины не пойдут на такие нечестные шаги. Однако провокации с украинской стороны в Донбассе по-прежнему не исключают.

Ранее представители фракции «Единая Россия» в Госдуме обратились к руководству страны с просьбой о помощи двум самопровозглашенным республикам Украины — ДНР и ЛНР — в виде поставок военной продукции. Как отметил глава фракции Владимир Васильев, Россия просто не может оставить в сложной ситуации тех россиян, которые проживают на территории юго-востока Украины.

В последние месяца со стороны западных СМИ и некоторых политиков все чаще звучат заявления о том, что Россия якобы планирует подготовить вторжение на украинскую территорию. Россия не раз подчеркивала, что у нее вообще нет планов вторгаться в другие государства. То, как перемещаются войска внутри самой страны, никого не должно беспокоить, подчеркивали в Кремле.