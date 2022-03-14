Власти ДНР заявили о смерти 47 мирных жителей за 26 дней обстрелов ВСУ

Жертвами обстрелов ДНР украинскими военными стали 47 мирных жителей. Такое количество людей погибло за 26 дней эскалации ситуации, заявило представительство ДНР в СЦКК.

«За 26 дней эскалации со стороны ВФУ погибли 47 мирных жителей, за текущие сутки — 21», — написало представительство в своем Telegram-канале.

В сообщении уточнили, что ранения различной степени тяжести получил 221 человек. В числе пострадавших оказались 14 детей. За прошедшие сутки ранили 40 мирных жителей, пять из которых находились в ранее освобожденных населенных пунктах.

«Повреждено: 1108 жилых домостроений, 313 объектов гражданской инфраструктуры, 140 транспортных средств. <…> Всего противником выпущено 13671 боеприпасов различного калибра, включая 16 ракет из тактического ракетного комплекса „Точка-У“ и 542 ракеты РСЗО БМ-21 „Град“», — заявило представительство ДНР в СЦКК.

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в Волновахе нашли документы, подтверждающие планы нападения ВСУ на Донбасс. Доклад представителей украинской территориальной обороны находился в военкомате освобожденного населенного пункта.