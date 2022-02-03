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    03 февраля 2022, 08:41

    Власти ДНР заявили о переброске 120 тысяч украинских военных к линии соприкосновения

    Ольга Назаркина

    Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военных. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

    Власти ДНР заявили о переброске 120 тысяч украинских военных к линии соприкосновения

    По ее словам, об этом говорят данные разведки ДНР, сообщило РИА «Новости».

    «По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», — сказала Никонорова.

    Помимо этого, она сообщила, что украинские военные стягивают к линии соприкосновения вооружение, которое предоставляют ВСУ страны Запада.

    В конце января глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что на Украину приезжают иностранные наемники под видом инструкторов и их становится все больше.

    «Это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — сказал он.

    Военный обозреватель Виктор Баранец ранее сообщил, что учения, которые украинские военные провели с системами реактивного залпового огня «Ураган» около границ Крыма, могут означать, что ВСУ готовят к нападению на Донбасс.