Власти ДНР заявили о переброске 120 тысяч украинских военных к линии соприкосновения

Украина перебросила к линии соприкосновения в Донбассе 120 тысяч военных. Об этом заявила глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По ее словам, об этом говорят данные разведки ДНР, сообщило РИА «Новости».

«По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих», — сказала Никонорова.

Помимо этого, она сообщила, что украинские военные стягивают к линии соприкосновения вооружение, которое предоставляют ВСУ страны Запада.

В конце января глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что на Украину приезжают иностранные наемники под видом инструкторов и их становится все больше.

«Это официальные данные, что сотни иностранных инструкторов из стран НАТО на ротационной основе находятся на территории Украины. Кроме того, под видом инструкторов на Украину прибывают и откровенные наемники», — сказал он.

Военный обозреватель Виктор Баранец ранее сообщил, что учения, которые украинские военные провели с системами реактивного залпового огня «Ураган» около границ Крыма, могут означать, что ВСУ готовят к нападению на Донбасс.