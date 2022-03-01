Власти ДНР заявили, что жители Горловки остались без воды из-за обстрелов

Свыше 70 тысяч жителей Горловки лишились водоснабжения. В результате обстрелов военными Украины пострадали насосная и фильтровальная станции. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В Горловке без воды остались свыше 70 тысяч человек. В результате обстрела ВФУ города Горловки повреждены фильтровальная станция № 2 и насосная станция № 1», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Горловка находится под контролем Донецкой Народной Республики с 2014 года, она расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории Горловки химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее 1 марта мэр Горловки заявил, что при обстреле города пострадали мирные жители.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. По его словам, о помощи его попросило руководство Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что главная цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Накануне, 28 февраля, российская и украинская делегации встретились в Гомельской области Белоруссии на переговорах. По итогам они сообщили, что нашли какие-то точки соприкосновения, однако к конкретным договоренностям так и не пришли. Стороны вернулись в свои страны для дальнейших консультаций, новая встреча должна состояться в ближайшие дни.