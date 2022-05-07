Власти ДНР восстановят разрушенные памятники советским воинам на освобожденных территориях

Власти ДНР займутся инвентаризацией памятников погибшим героям Великой Отечественной войны на освобожденной территории. Разрушенные при украинской власти мемориалы восстановят и вернут на места, рассказал министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков «Донецкому агентству новостей».

«В городах, в частности Мариуполе и Волновахе, мы будем находить эти памятники, искать их по инвентарным номерам, которые есть у Донецкого краеведческого музея, искать паспорта, восстанавливать и возвращать на прежние места», — пообещал министр.

Памятники времен СССР на Украине начали уничтожать по всей стране после госпереворота в 2014 году. Ликвидировались памятники советским полководцам и воинам и даже братские могилы. Процветал вандализм.

По данным агентства, в рамках российской спецоперации на Украине в ДНР удалось освободить уже 176 населенных пунктов. Зачистка продолжается. В ближайшее время побед Вооруженных сил России будет еще больше, спецоперация приближается к кульминации, считает специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.