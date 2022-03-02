Мэр Донецка сообщил об обстреле школы и больницы города

Украинские войска обстреляли здания школы, больницы и жилые дома в Донецке. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Как написало Ura.ru, огонь открыли по Киевскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

«За прошедшие сутки погибли четыре и ранены 30 мирных жителей. Повреждено 125 домостроений и 25 единиц гражданского транспорта на горловском и донецком направлениях», — сказано в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram.

Также утром 2 марта стало известно, что сайт администрации Донецка подвергся DDоS-атаке и сейчас не работает. Об этом сообщило РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в обращении к россиянам сообщил, что Россия признает независимость Донецкой и Луганский народных республик. Позже были подписаны соответствующие указы.

Уже 24 февраля Путин заявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По его словам, о помощи РФ попросило руководство ДНР и ЛНР. Целью действий российских войск он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также остановку издевательств и геноцида населения Донбасса.